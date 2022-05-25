مندوبة ايران: أبو عاقلة ضحية غياب الارادة الدولية تجاه الجرائم الصهيونية

العالم - ايران

ودعت ارشادي في كلمتها الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي الى ضرورة حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة:، وقال: لقد شهدنا اخيرا جريمة شنيعة اخرى من قبل الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

واضافت: استشهدت شيرن ابو عاقلة، بدم بارد على يد قوات الاحتلال في جنين بفلسطين المحتلة. لقد كانت صوتا شجاعا لشعبها ورمزا وطنيا للحقيقة والصمود امام الاحتلال والجور الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ امد طويل.

وقالت ارشادي: ان اغتيال شيرين ابو عاقلة من قبل الكيان الصهيوني جزء من حرب طويلة الامد والايذاء والترهيب والعنف ضد الصحفيين هدفها التغطية على جرائم الكيان ضد الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقوانين والاعراف الدولية.

وتابعت ارشادي: نحن نطلب من منظمة الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولي اتخاذ اجراء عاجل من اجل انهاء اعتداءات الكيان الاسرائيلي، وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومتابعة اجراءات مساءلة الكيان ازاء العدد الكبير من الجرائم الدولية التي يرتكبها في انحاء العالم.

واكدت ارشادي اهمية حماية المدنيين ومن ضمنهم الصحفيين، والموظفين المعنيين في الحفاظ على المدنيين في الاشتباكات المسلحة وقالت: انه ينبغي على جميع اطراف النزاعات المسلحة الالتزام الكامل بالتعهدات المنصوص عليها في القوانين الدولية في الحفاظ على المدنيين ومن ضمنهم الصحفيين.

واعتبرت ان الصحفيين يواجهون خطرا جادا رغم الحصانة من جرائم الحرب ضدهم في النزاعات المسلحة داعية الى تقوية اجراءات منظمة الامم المتحدة في حماية الصحفيين وضمان المساءلة تجاه جرائم الحرب المرتكبة ضدهم في ظروف النزاعات المسلحة.

وقالت السفيرة الايرانية: نعلن مجددا موقفنا الثابت بان قضايا حقوق الانسان ومنها حماية الصحفيين ملقاة على عاتق الجمعية العامة وسائر المؤسسات التابعة لمنظمة الامم المتحدة وان مجلس الامن ينبغي عليه متابعة الموضوع عندما يكون مرتبطا بحفظ السلام والامن الدوليين.