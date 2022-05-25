محادثات سورية روسية لبحث سبل مواجهة العقوبات الغربية

العالم-سوريا

وأكد رئيسا اللجنة عن الجانب السوري وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام وعن الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف على تعزيز علاقات التعاون المشترك وإيجاد أفضل السبل الممكنة في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة المفروضة على شعبي البلدين عبر اتخاذ إجراءات اقتصادية وآلية معززة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري للتخفيف من صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأشار عزام وبوريسوف إلى أن التعاون والتنسيق المشترك مع الدول والقوى الصديقة كافة سيكونان كفيلين بالتصدي للعقوبات وضمان أسس التنمية المستدامة للشعوب المؤمنة بسيادتها واستقلالها.

وتناول الاجتماع تقييما لأهم النتائج التي تم التوصل إليها في سياق عمل اللجنة المشتركة ولا سيما على صعيد التحضيرات التي تقوم بها كل من هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية تمهيداً لانعقاد الدورة الـ 13 في دمشق قريباً إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة كافة بين الوزارات والجهات المعنية.

وأعرب رئيسا اللجنة عن الحرص على تقديم كامل الدعم المطلوب للشركات الوطنية العاملة في كلا البلدين وتعزيز عمل القطاع الخاص من خلال مجلس الأعمال السوري الروسي المشترك وتمكينها من متابعة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

المصدر: سانا