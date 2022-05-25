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ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة إلى 15 حالة في كندا

ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة إلى 15 حالة في كندا
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الصحية في كندا، أنها حددت 10 حالات إصابة جديدة بجدرى القردة في كيبيك، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15، مع توقعات بتسجيل حالات إضافية في مقاطعات أخرى.

العالم-الاميركيتان

وقال وزير الصحة جان إيف دوكلوس: "نتوقع تأكيد المزيد من الحالات في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى إجراء تحاليل لمزيد من العينات.

وأوضح أن الحكومة الفيدرالية وفرت لقاح Imvamune وأدوية أخرى مخزنة في الاحتياطي الاستراتيجي الوطني لحالات الطوارئ.

وتم تسليم الجرعات الأولى من اللقاح إلى مقاطعة كيبيك يوم الثلاثاء.

وتم اكتشاف مرض جدري القرود في الأسابيع الأخيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو مرض نادر نشأ في إفريقيا وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه.

وأكدت كندا تسجيل أول حالتين لها الأسبوع الماضي في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

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