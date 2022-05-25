شاهد..مراسل العالم يكشف تفاصيل القصف التركي على شمال العراق

العالم - مراسلون

واوضح مراسل العالم خلال النشرة الاخبارية، أن محافظات نينوى، والديوانية، وكركوك، العراقية تتعرض بين الحين والاخر الى قصف من قبل الطائرات التركية سواء كانت بالطائرات المسيرة أو الطائرات الحربية.

واشار مراسلنا الى انه قبل اسبوع كان هناك قصف تركي لمخيم مغمور للنازحين الاتراك في جنوب مدينة الموصل.

واوضح مراسلنا أن امس الثلاثاء قصفت الطائرات التركية منطقة عفراء ضمن محافظة دهوك على احد القرى مما ادى الى هلع وخسائر في الممتلكات واجلاء جميع العوائل المتواجدة في القرية، كما كان هناك قصف تركي على منطقة عمادية في محافظة دهوك.

واوضح مرسل العالم بأن الحكومة العراقية والجهات الرسمية في كردستان العراق لم يصدر منهما اي ردود افعال رسمية او غير رسمية.

هذا وقالت مصادر أمنية عراقية كردية إن القوات التركية استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني في جبل متين بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وأضافت المصادر أن أحد المواقع المستهدفة يعتقد أنه مستودع للأسلحة، وأدى القصف الى اشتعال النيران فيه، وسماع انفجارات ثانوية، مشيرة الى تحليق طائرات مسيرة في سماء المنطقة قبل وقوع القصف.

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