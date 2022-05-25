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الإعلام الأمريكي يكشف تفاصيل حول مطلق النار في تكساس..أطلق النار على جدته وقتلها

الإعلام الأمريكي يكشف تفاصيل حول مطلق النار في تكساس..أطلق النار على جدته وقتلها
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل حول مطلق النار في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس أمس الثلاثاء، واستعداداته لتنفيذ الهجوم.

العالم-الاميركيتان

وأكدت السلطات أن المسلح الذي حدده المسؤولون على أنه سلفادور راموس البالغ من العمر 18 عاما، وهو طالب في مدرسة أوفالدي الثانوية، قد قتل في الموقع.

وقالت السلطات إن المشتبه به أطلق النار على جدته وقتلها قبل أن يهاجم المدرسة.

وذكرت صحيفة The Daily Dot أن مطلق النار أرسل لصديق له وصولات شراء البنادق من بائع على الإنترنت يدعى Daniel Defense، ويظهر وصل الشراء إنه دفع 1870 دولارا أمريكيا لشراء البندقيتين.

وأشارت صحيفة Daily Beast إلى أن راموس "اشترى بندقيتين هجوميتين في عيد ميلاده قبل أيام".

وأضافت أنه "نشر منشورات مخيفة على حسابه على Instagram قبل ساعات من وقوع المذبحة".

وقالت الصحيفة إنه بعد أن أطلق النار على جدته، صدم سيارته بالقرب من مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، ولاحقته الشرطة عندما ركض إلى المدرسة بمسدس وربما بندقية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في تكساس، كريس أوليفاريز قوله "بمجرد دخوله المدرسة بدأ في إطلاق النار على الأطفال والمعلمين، أيا من كان في طريقه، كان يطلق النار على الجميع".

ونشر القاتل صورا لبندقيتيه على "إنستغرام"، ثم راسل فتاة قال لها إنه "على وشك القيام بشيء" لكنه لم يفصح عن نواياه.

وتشير صور على حسابه في إنستغرام والتي شاركتها الصحيفة، إلى محادثة بينه وبين الفتاة المجهولة، التي طلب منها التحضر للإجابة "في الساعة الحادية عشرة"، أي قبل موعد بدء الحادث بقليل.

وتم حذف حساب إنستغرام بعد قليل من إعلان حكومة ولاية تكساس عن هوية القاتل، لكن صوره حظيت بالكثير من التعليقات التي هاجمت قيامه بإطلاق النار. ومن بين تلك الصور صورة لمخزن إطلاقات البندقية.

كما تم حذف حساب Tik Tok يبدو أنه أيضا تابع لمطلق النار. وكان منشورا على حساب إنستغرام مقطع فيديو للعبة ومعها تعليق "يا أطفال يجب أن تخافوا".

ووصفت زميلة لمطلق النار في المدرسة سلوكه بأنه "شاب صامت عادة".

وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصا منهم 19 طفلا، حسب آخر المعلومات. وبين الضحيا المعلمة إيفا ميرليس، التي كانت تعلم الصف الرابع في المدرسة.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في أحدث بياناتها إن الولايات المتحدة شهدت 19350 جريمة قتل بسلاح ناري في عام 2020، بزيادة تقارب 35 بالمئة مقارنة بعام 2019.

وعقب هجوم تكساس دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه إلى الوقوف "في وجه لوبي الأسلحة النارية".

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