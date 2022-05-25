الهيئة الوطنية تدعو للزحف نحو المسجد الأقصى حماية له

العالم – فلسطين

وجاء في بيان الهيئة: تعتزم المجموعات الصهيونية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى يوم 29/5 وذلك تنفيذًا لمؤامرة التقسيم الزماني والمكاني له وتغير مكانته وطابعه الإسلامي والعربي والفلسطيني وذلك بهدف إقامة الهيكل المزعوم على انقاضة .

وأضاف البيان أن المجموعات الصهيونية والتي حصلت على موافقة من محكمة الاحتلال تحاول تكرار ماتم بحق الحرم الإبراهيمي الشريف والذي جرى هدم بعض درجاته مؤخراً .

وشددت البيان قائلاً: "إن الهيئة الوطنية تدعو جماهير شعبنا وخاصة في الداخل للزحف والرباط بالمسجد الأقصى من أجل حمايته وإفشال المخطط الاحتلالي بحقه."

وخلص إلى القول: كلنا ثقة بجماهير شعبنا وفاعلياتها الوطنية من قدرتها على إفشال هذا المخطط العدواني بحق شعبنا ومقدساته.