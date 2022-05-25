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كمالوندي: نتفاوض مع روسيا لتطوير محطة بوشهر للطاقة النووية

كمالوندي: نتفاوض مع روسيا لتطوير محطة بوشهر للطاقة النووية
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ان إيران وروسيا تربطهما علاقات اقتصادية جيدة ونحن نتفاوض مع روسيا لتطوير المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر للطاقة النووية.

العالم - ايران

واضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي على هامش الاجتماع المشترك بين وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن العلاقات الإيرانية الروسية جيدة للغاية ، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي، مؤكدا اننا نتفاوض حاليا مع روسيا بشأن تطوير المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة بوشهر النووية.

وتابع: لأن هذه مشاريع كبيرة فهي بحاجة إلى استثمارات ضخمة لذلك يجب أن ننظر في القضايا المالية وفي هذا الصدد نتفاوض مع روسيا.

وأضاف أن إيران وروسيا تربطهما علاقات جيدة في مجال الطاقة النووية ونسعى إلى تطويرها ، مشيرا إلى زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي والوفد المرافق له الي ايران تتناول التنمية الاقتصادية في كافة المجالات.

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كمالوندي: نتفاوض مع روسيا لتطوير محطة بوشهر للطاقة النووية

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