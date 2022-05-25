شاهد..طريقة انتشار جدري القرود تختلف عن كورونا

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وقالت "روسموند لويس" رئيس أمانة مكافحة الجدري : "الشيء المهم الآن هو إدراك أنه يمكن احتواء هذا التفشي من خلال تتبع الاتصال والعزل، الحالات التي نراها الآن في المقام الأول في الرجال، ليس حصريًا، ولكن في المقام الأول في الرجال من الممكن تماما الإصابة بعدوى من خلال ملامسة الجلد للجلد.

وبحسب الارقام الرسمية فقد تم رصد أكثر من 150 حالة إصابة في 16 دولة دفعة واحدة، بينها دول اوروبية، مثل في بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وغيرها.

من جهتها فرضت السلطات في بلجيكا الحجر الصحي لأية حالة تظهر عليها أعراض الاصابة لمدة 21 يوما، فيما أعلنت وزارة الصحة الألمانية، رصد 4 حالات مصابة بالمرض، مرجحة تسجيل إصابات أخرى خلال الأيام القادمة.

وقال "كارل لوترباخ" وزير الصحة الألماني : "نشهده الآن مع جدري القرود ليس بداية لوباء جديد، من كل ما نعرفه، كان هناك تفشي متكرر لهذا المرض الفيروسي ويمكن أيضًا السيطرة عليه جيدًا من خلال الاتصال الجيد والتتبع والحذر".

وفي القارة الاميركية تم تسجيل عددا من الاصابات في الولايات المتحدة، وفي كندا اعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة مؤكدةبالمرض في إقليم كيبيك.

وعربيا أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن رصد أول حالة لجدري القرود وقالت الوزارة، إن الحالة تعود إلى سيدة قدمت من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة.