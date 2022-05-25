الملك عبدالله: الأردن يدعم قيام دولة فلسطين المستقلة

العالم - الأردن

وتابع: إن الأردن يواصل حمل أمانة المسؤولية، النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، كما يحرص على تعزيز العلاقات مع أشقائه العرب، لبناء منظومة واحدة، تكفل تحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي، كأساس لاستقرار المجتمعات وازدهارها.

وأشار الملك عبد الله الى أنه خلال الأيام القادمة، سيتم اطلاق رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة، لتكون وثيقة مرجعية شاملة، فيما ستعمل الحكومة قبل نهاية الشهر المقبل على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام لتلازم المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح، شرط لا بد منه، لتحقيق الأهداف المطلوبة، مؤكدا انه لا يمكن التقدم في المجال الاقتصادي، دون إدارة حصيفة وكفؤة، ولا يمكن لمسار التحديث السياسي والديمقراطي، أن يصل إلى غايته دون تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.