'مجلس وحدة المسلمين' بباكستان يشارك في مسيرة 'التحرير الحقيقي'

العالم - باكستان

وأغلقت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، جميع الطرق الرئيسية المؤدية للعاصمة، إسلام آباد، بعد اعلان رئيس الوزراء السابق، عمران خان، أنه سيشارك بمسيرة "التحرير الحقيقي" مع متظاهرين إلى وسط المدينة.

وبحسب المصادر فإن المسيرة أثارت مخاوف من وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيدي خان وقوات الأمن.

هذا وواصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مسيرته تحت عنوان : "التحرير الحقيقي" قادما من بيشاور الى اسلام اباد على رأس عدد غفير من انصاره.

وبقي عمران خان في منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث سنوات ونصف حتى الشهر الماضي، عندما أطيح به في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان، ومنذ ذلك الحين، نظم أنصاره مسيرات شارك فيها الآلاف في أنحاء البلاد.