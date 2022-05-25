الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة تشيد بإلتزام حكومة صنعاء بالهدنة

بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة تشيد بإلتزام حكومة صنعاء بالهدنة
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري عن شكره الكبير لحكومة صنعاء على التزامها بالهدنة وتسهيل زيارات الفريق الأممي إلى الموانئ.

العالم- اليمن

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بأعضاء الفريق الوطني في لجنة إعادة الإنتشار لمناقشة خروقات التحالف للهدنة الإنسانية والعسكرية وأعمال البعثة الأممية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال بيري ان فريقه يواجه صعوبات في العمل مع الفريق الآخر من أجل تعزيز السلام بين الطرفين.

من جانبه قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار اللواء علي حمود الموشكي ان جوهر الهدنة هو الجانب الإنساني ودول التحالف وأدواتهم في المنطقة مازالوا يحتجزون سفن النفط والغذا، مشيراً الى ان خروقات التحالف لم تتوقف منذ الإعلان عن الهدنة الإنسانية والعسكرية في الساحل الغربي .

وقال اللواء الموشكي ان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولان مسئولية كامله عن كل قطرة دم تسفك في محافظة الحديدة لتنصلهم عن مسئولياتهم ودعم مراكز الألغام .

وأشار اللواء الموشكي الى ان سفن عسكرية تصل يومياً الى ميناء المخا لإفراغ حمولتها بشكل منتظم والبعثة الأممية تقابل ذلك بالصمت، مستغرباً من صمت الأمم المتحدة إزاء الخرق الخطير للهدنة الإنسانية والعسكرية بسقوط طائرة ليلة أمس على رؤوس المواطنين بالعاصمة صنعاء.

فيما عبر عضو الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد علي القادري عن أسفه الشديد لتتبنى الأمم المتحدة وجهة نظر دول التحالف وتتجاهل مبادرات حكومة صنعاء في الجانب الإنساني.

روابط ذات صلة

إعتراف سعودي جديد عن جرائم القتل بالتجويع في اليمن

اليمن: "أنصار الله" تدين جريمة اغتيال العقيد خدايي بطهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا وإيران تتفقان على التحوّل إلى التجارة بالعملات الوطنية

قتلى وجرحى في إقتتال عشائري في ريف الحسكة الشمالي الغربي

وزير الداخلية الإيراني: عدد ضحايا مبنى 'متروبل' بلغ 14 شخصا

بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة تشيد بإلتزام حكومة صنعاء بالهدنة

بالفيديو.. الفياض يزور السفارة الإيرانية في بغداد لتقديم التهاني للسفير الجديد

المتحدث باسم الامم المتحدة يعلق على اغتيال الشهيد صياد خدائي