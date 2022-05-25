بعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة تشيد بإلتزام حكومة صنعاء بالهدنة

العالم- اليمن

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم بأعضاء الفريق الوطني في لجنة إعادة الإنتشار لمناقشة خروقات التحالف للهدنة الإنسانية والعسكرية وأعمال البعثة الأممية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال بيري ان فريقه يواجه صعوبات في العمل مع الفريق الآخر من أجل تعزيز السلام بين الطرفين.

من جانبه قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار اللواء علي حمود الموشكي ان جوهر الهدنة هو الجانب الإنساني ودول التحالف وأدواتهم في المنطقة مازالوا يحتجزون سفن النفط والغذا، مشيراً الى ان خروقات التحالف لم تتوقف منذ الإعلان عن الهدنة الإنسانية والعسكرية في الساحل الغربي .

وقال اللواء الموشكي ان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولان مسئولية كامله عن كل قطرة دم تسفك في محافظة الحديدة لتنصلهم عن مسئولياتهم ودعم مراكز الألغام .

وأشار اللواء الموشكي الى ان سفن عسكرية تصل يومياً الى ميناء المخا لإفراغ حمولتها بشكل منتظم والبعثة الأممية تقابل ذلك بالصمت، مستغرباً من صمت الأمم المتحدة إزاء الخرق الخطير للهدنة الإنسانية والعسكرية بسقوط طائرة ليلة أمس على رؤوس المواطنين بالعاصمة صنعاء.

فيما عبر عضو الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد علي القادري عن أسفه الشديد لتتبنى الأمم المتحدة وجهة نظر دول التحالف وتتجاهل مبادرات حكومة صنعاء في الجانب الإنساني.