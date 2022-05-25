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روسيا وإيران تتفقان على التحوّل إلى التجارة بالعملات الوطنية

روسيا وإيران تتفقان على التحوّل إلى التجارة بالعملات الوطنية
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن روسيا وإيران اتفقتا على التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية، كذلك تم بحث إمكانية ربط المنظومتين المصرفيتين "مير" و"شتاب".

العالم - ايران

وعن المباحثات التي أجراها نوفاك في طهران اليوم، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن "أحد الموضوعات الرئيسية بالطبع كان العلاقة المالية والمصرفية بين بلدينا، وخلق الظروف للتسويات المتبادلة وتمرير المدفوعات بين كياناتنا القانونية".

وأضاف: "من المهم أن اتفقنا على التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية قدر الإمكان وناقشنا اليوم مع البنوك المركزية توزيع وتشغيل نظام الرسائل المالية، وكذلك ربط بطاقات الدفع "مير" و"شتاب" وإمكانية تشغيلهما (في البلدين)".

وأشار نوفاك أيضا إلى أنه من المتوقع أن يزور ممثلو البنك المركزي ووزارة المالية من إيران العاصمة موسكو في المستقبل القريب، حيث ستتم مناقشة التعاون مع روسيا.

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