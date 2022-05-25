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سیول: كوريا الشمالية تقترب من انجاز التحضيرات لتجربة نووية

سیول: كوريا الشمالية تقترب من انجاز التحضيرات لتجربة نووية
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول كبير في الرئاسة الكورية الجنوبية الأربعاء أن كوريا الشمالية أجرت تجارب على “جهاز تفجير نووي” متوقعًا أنها ربما صارت على وشك إجراء تجربة نووية.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال كيم تاي هيو النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي “تم رصد تجارب على جهاز تفجير نووي استعدادا لتجربة نووية سابعة”.

وأضاف أن هذه التجارب تجري بعيدا عن موقع التجارب النووية الرئيسي وتتابعها سيول من كثب.

وتابع للصحافيين أن “السلطات الكورية الشمالية على وشك بلوغ المرحلة النهائية من الاستعدادات لتجربة نووية بالحجم والنوعية المطلوبين”.

وأوضح أن “احتمال إجراء تجربة نووية وشيكة في غضون يوم أو يومين، ضئيل لكن بعد ذلك هناك بالتأكيد احتمال”.

ورغم أن كوريا الشمالية تواجه موجة قاتلة من وباء كوفيد-19، أظهرت صور جديدة ملتقطة بالاقمار الاصطناعية أن بيونغ يانغ استأنفت بناء مفاعل نووي كان خامدا منذ فترة طويلة.

وحذرت سيول وواشنطن منذ عدة أسابيع من أن بيونغ يانغ قد تجري تجربة نووية سابعة، ستكون في حال حصولها الأولى منذ 2017.

وأجرت كوريا الشمالية الأربعاء تجارب على ثلاثة صواريخ أحدها قد يكون عابرا للقارات من نوع Hwasong-17، بعد أيام فقط من مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن كوريا الجنوبية الأحد.

وكثف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الآونة الأخيرة برنامجه للتحديث العسكري وأجرى حوالى 20 تجربة تسلح منذ مطلع السنة.

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سیول: كوريا الشمالية تقترب من انجاز التحضيرات لتجربة نووية

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