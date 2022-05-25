موسكو: 10% زيادة التبادل التجاري الإيراني الروسي في 3 أشهر

العالم - إيران

وقال نوفاك اليوم الأربعاء خلال الملتقى التجاري المشترك بين إيران وروسيا في طهران: رغم الحظر غير المسبوق المفروض على روسيا فإننا نمضي في مسار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والمالي والبنكي مع إيران.. حيث أن حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا ازداد بنسبة أكثر من 10 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأضاف نوفاك الذي يترأس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة بين البلدين: نحن على استعداد لمواصلة تنفيذ المشاريع التي تم البدء بها وتدشين مشاريع جديدة، ومن ضمن ذلك تطوير مفاعل بوشهر النووي جنوب إيران.

كما أعرب المسؤول الروسي عن الرغبة بتطوير ممر النقل شمال- جنوب الذي تأخر كثيرا وقال: إن مسار النقل السككي من روسيا إلى الهند يعزز التجارة في مناطق بحر قزوين والخليج الفارسي.

وأوضح أن إيران وروسيا تباحثتا حول توفير النفط والغاز والاستثمار في المشاريع النفطية داخل إيران.

وأوردت نوفوستي أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أشار إلى أن روسيا وإيران اتفقتا على التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية، كذلك تم بحث إمكانية ربط المنظومتين المصرفيتين مير و شتاب.

وعن المباحثات التي أجراها نوفاك في طهران اليوم، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن أحد الموضوعات الرئيسية بالطبع كان العلاقة المالية والمصرفية بين بلدينا، وخلق الظروف للتسويات المتبادلة وتمرير المدفوعات بين كياناتنا القانونية.

وأضاف: من المهم أن اتفقنا على التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية قدر الإمكان وناقشنا اليوم مع البنوك المركزية توزيع وتشغيل نظام الرسائل المالية، وكذلك ربط بطاقات الدفع مير وشتاب وإمكانية تشغيلهما في البلدين.

وأشار نوفاك أيضا إلى أنه من المتوقع أن يزور ممثلو البنك المركزي ووزارة المالية من إيران العاصمة موسكو في المستقبل القريب، حيث ستتم مناقشة التعاون مع روسيا.