وكيل وزير النفط الإيراني يبحث في بغداد مستحقات صادرات الغاز إلى العراق

العالم - إيران

وأشار كريم خلال اللقاء بحسب بيان للوزارة صدر عنها اليوم الأربعاء، إلى "حرص الحكومة العراقية متمثلةً برئيس مجلس الوزراء، ووزارة الكهرباء على حل مسألة سداد المستحقات، وجهودنا متواصلة مع البرلمان وجميع الجهات ذات العلاقة لايجاد الطرق الكفيلة بذلك، مع دعم كل ما من شأنه أن يطور العمل المشترك بين البلدين".

وأكد على "المراعاة الكبيرة من كلا الجانبين للظروف القاهرة التي يتعرض لها البلدان بين الحين والآخر، ففي الوقت الذي تفهّم فيه الجانب الإيراني أسباب تأخر الوزارة عن دفع مستحقات ٢٠٢٠ المتمثلة بعدم إمرار الموازنة العامة في حينها، فإننا أخذنا بنظر الاعتبار في وقت سابق الوضع الإيراني الداخلي المتمحور حول الحاجة الملحة للطاقة الكهربائية، أثناء قطع خطوط إمداد الطاقة عن العراق، ولا زلنا نتفهم معاناة إيران في ظل الحصار المفروض عليها، كوننا مررنا بهذه التجربة مطولاً خلال التسعينات، ونأمل بإزاحته عن شعبهم".

وتطرق الجانبان لعمل الشركات الإيرانية ومساهمتها في صناعة الطاقة في العراق، حيث أشاد وزير الكهرباء العراقي "بحسن أداءها وكفائتها" مبيناً أن "الوزارة تعتمد معيارية العمل، ودقة الإنجاز، وسرعة ووقت التنفيذ" داعياً إلى "ضرورة فتح فروع ومكاتب رسمية لهذه الشركات داخل العراق تعتمد لدينا، لتسهيل التواصل معها في حال رغبتها بالدخول في مشاريع الطاقة المستهدفة مستقبلاً".