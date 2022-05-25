الحجاج الإيرانيون يتوجهون هذا العام لاداء فريضة الحج في 296 قافلة

العالم - إيران

وقال هذا المسؤول في تصريح له اليوم الأربعاء: من المقرر أن تتوجه 296 قافلة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الديار المقدسة، حيث ستغادر أول قافلة من الحجاج الأراضي الإيرانية في 13 حزيران/ يونيو المقبل.

وتابع قائلا: إن كل قافلة من القوافل الإيرانية ستتألف من 85 و115 و130 و160 حاجا حيث لا توجد أية مشكلة لنقلهم إلى الديار المقدسة حسب البرنامج الذي تم إعداده للرحلات الجوية.

وشدد رضائي على أن رحلات الحجاج ستستمر على مدى 22 يوما فيما ستكون عودتهم إلى البلاد في فترة 17 يوما، موضحا أن الفريق التنفيذي للحجاج سيتوجه إلى السعودية اليوم للبحث في مجال إعداد إمكانات الراحة في الفنادق وتوفير المستلزمات لخدمة الحجاج.