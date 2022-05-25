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إستدعاء القائم بالأعمال اليوناني في طهران إلى وزارة الخارجية

إستدعاء القائم بالأعمال اليوناني في طهران إلى وزارة الخارجية
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

إستدعت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية احتجاز أثينا شحنة محملة على متن باخرة ترفع علم الجمهورية الإسلامية قبالة المياه الإقليمية اليونانية.

العالم - إيران

وجرى اللقاء بين القائم بأعمال سفارة اليونان لدى إيران ورئيس دائرة البحر الأبيض المتوسط بوزارة الخارجية؛ حيث اعرب الأخير عن رفضه وتنديده لقرار أثينا المتأثر بالضغوط الأميركية لاحتجاز هذه السفينة خلال توقفها بسبب عطل فني قبالة المياه الساحلية اليونانية.

واعتبر الدبلوماسي الإيراني رفيع المستوى أن الاستحواذ على حمولة سفينة ترفع علم الجمهورية الإسلامية، بمثابة قرصنة دولية تتحمل اليونان والجهات المتورطة المسؤولية عن هذا السلوك.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتغاضى عن حقوقها المشروعة وتطالب الحكومة اليونانية أن تكون عند المسؤولية قبال تعهداتها الدولية فيما يخص الملاحة البحرية.

في المقابل أكد القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران، بأنه سينقل على وجه العجالة احتجاج الخارجية الإيرانية واستيائها إلى حكومة بلاده.

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