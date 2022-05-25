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شركة سويسرية تطور اختبارات للكشف عن فيروس جدري القرود

شركة سويسرية تطور اختبارات للكشف عن فيروس جدري القرود
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت شركة "روش" للرعاية الطبية، اليوم الأربعاء، إن الشركة والوحدة التابعة لها طوّرت ثلاث مجموعات اختبار للكشف عن فيروس جدري القرود، وسط انتشار المرض في أوروبا وأميركا الشمالية، وهما منطقتان لا يتوطن فيهما الفيروس في العادة.

العالم ـ منوعات

وذكرت الشركة السويسرية، في بيان على موقعها الرسمي: "طورت روش وشركتها الفرعية -TIB Molbiol- ثلاث مجموعات اختبار فريدة استجابة للمخاوف الأخيرة المتعلقة بفيروس جدري القرود".

وأوضح توماس شينكر، الرئيس التنفيذي للشركة: "طورت روش بسرعة كبيرة مجموعة جديدة من الاختبارات التي تكتشف فيروس جدري القرود وتساعد في متابعة انتشاره الوبائي".

وأضاف: "أدوات التشخيص ضرورية للاستجابة ومواجهة تحديات الصحة العامة الناشئة، لأنها تعزز تدابير الاستجابة مثل جهود التعقب واستراتيجيات العلاج".

وكشفت الشركة أن المجموعة الأولى تكشف فيروسات أورثوبوكس بصفة عامة (بما فيها جدري القرود)، أما الثانية فهي اختبار لكشف جدري القرود فقط، فيما توفر المجموعة الثالثة القدرة على اكتشاف فيروسات أورثوبوكس وجدري القرود في وقت واحد.

وأبرزت أن هذه الفحوصات تكتشف فيروسات أورثوبوكس، بما في ذلك فيروس جدري القرود، باستخدام تقنية "qPCR" أو "البي سي آر الكمي".

وأشارت إلى أن مجموعات الاختبار "متاحة للاستخدام البحثي في غالبية البلدان حول العالم".

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