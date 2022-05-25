خبير استراتيجي: الصين ستهزم امريكا وتمسح طائراتها من الوجود

العالم – خاص بالعالم

واضاف الخبير الاستراتيجي انه على الصين يجب ان ترضخ وحينما تفكر بان اوكرانيا الان في حرب فاعتقد ان هذا محاولة من الولايات المتحدة لاضعاف روسيا الاتحادية وبعد ذلك اضعاف الصين.

وارجع رودني شكسبير ذلك الى ان امريكا لديها حلول صعبة جدا في اوكرانيا فهم يريدون لهذه الحرب ان تستمر من اجل ان تقوم ثورة في روسيا وبعدها الصين.

ويعتقد الخبير الاستراتيجي بان امريكا تريد ان تساعد تايوان نظريا ولن تقوم باي عمل.

واكد رودني شكسبير ان ليس امام امريكا اية بدائل اذا ما قامت الصين بغزو تايوان وحينها امريكا سوف تهزم وستكون هناك لعبة نارية ولعبة حروب لان الصين سوف تهزم الولايات المتحدة.

وشدد الخبير الاستراتيجي على ان الطائرات الامريكية سوف تمسح من الوجود بسبب الصواريخ الصينية.

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