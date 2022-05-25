شاهد..قيادي في طالبان يخرج عن صمته وينتقد سياساتها

العالم - مراسلون

هي من النوادر أن يطعن قيادي في طالبان اسلوب جماعته بحكم افغانستان، شير محمد استانيكزاي القيادي الرفيع ونائب وزير خارجية حكومة طالبان، خرج عن صمته منتقداً السياسات المتبعة ضد النساء ومؤكداً بإن حقوق المرأة الدينية والإنسانية لم يتم ضمانها كما يجب من قبل النظام وحذر من تداعياتها على نظام الحكم.

‏وقال شير "محمد استانيكزاي" احد ابرز قادة طالبان ونائب وزير الخارجية في الشؤون السياسية: "ادعوكم بالحكم والتربع على القلوب وليس الحكم بالقوة والضرب والقسوة وهذه السياسة الحالية خاطئة ومصيرها الزوال".

تصريحات ستانيكزاي الذي شغل سابقاً منصب كبير المفاوضين لطالبان مع الامريكيين لم يقف عند هذا الحد، وتطرق الى ملفات اخرى اكثر حساسية كتنامي ظاهرة هجرة الافغان الى بلدان الجوار نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة وعدم احراز الحركة كرسي افغانستان في الامم المتحدة، ناهيك عن استمرار معضلة عدم كسب الاعتراف الدولي وهي قضايا تتطلب تعديل بعض السياسات الداخلية منها او الخارجية كما قال الرجل.

مراقبون اعتبروا مواقف استانكزاي بأنها قد تكون نتاج صراع الاجنحة، كما أنها تاتي في سياق المواجهة بين تيار المعتدلين والمتشددين داخل طالبان.

‏وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة كابول سيد محمد تقي حسيني لمراسل قناة العالم: "هذا امر مبشر أن نرى معارضة داخلية لطالبان، ان هذه الحكومة يوجد لديها ما يعارضها من الداخل وهو شيء جيد، خصوصا لشخصية بارزة، هو احد قادة طالبان ومن أكبر المفاوضين الذين جلسوا مع الاميركان والافغان".

وقد أصبحت مسألة مواصلة تعليم الفتيات والقرارات المتعلقة بالمرأة قضية حساسة على المستويين الوطني والداخلي بين قادة طالبان، حيث أشارت تقارير عن وجود خلافات بين بعض قادة الحركة في هذا الصدد.

انقسم المحللون بين من نرى تصريحات ستانيكزاي مؤشرا على صراح الاجنحة داخل طالبان، فيما عدها البعض جرس انذار من التفريط بالمكاسب التي حققتها الحركة وذلك عبر اتباع اساليب صارمة وبما يهدد السلطة على المدى البعيد.

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