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بفوز ساحق.. روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

بفوز ساحق.. روما يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

توج فريق روما الإيطالي، بأول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه في النهائي على فريق فينورد روتردام الهولندي بهدف دون مقابل.

العالم - رياضة

وأحرز هدف الفوز في المباراة التي استضافها الملعب الوطني بالعاصمة الألبانية تيرانا، مساء الأربعاء اللاعب نيكولو زانيولو، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".

وتمكن لاعبو فينورد من السيطرة على الكرة في أغلب أوقات المباراة، وتمكنوا من الوصول لمرمى روما عدة مرات إلا أن حارس مرمى روما روي باتريسيو نجح في التصدي للكرات الصعبة.

وكان روما قد تخطى عقبة ليستر سيتي في دور نصف النهائي من البطولة الأوروبية الحديثة، بينما كان فينورد قد تأهل على حساب مارسيليا.

وفوز روما بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي هو أول تتويج للفريق الإيطالي بلقب أوروبي منذ ستة عقود حينما فاز بكأس المعارض والمدن في 1961.

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