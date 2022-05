أفضل 4 أطعمة لعلاج التهاب الحلق

العالم - صحة

لكن ثمة أطعمة يمكن أن تحد من أعراض التهاب الحلق بحسب ما قالته خبيرة التغذية ليزا يونغ لموقع Eat This, Not That.

1.دقيق الشوفان

تقول يونغ "الأطعمة التي لها ملمس ناعم ويسهل ابتلاعها هي أفضل الرهانات. يمكنها أيضا الحد من تهيج الحلق".

دقيق الشوفان ليس فقط مادة لينة، ولكنه يوفر الكثير من العناصر الغذائية حتى تظل بصحة جيدة أثناء التعافي. يتضمن ذلك تقليل الالتهاب وزيادة الطاقة، ويمكن أن يساعد أيضا في خفض الكوليسترول ويمثل مصدرا رائعا للألياف.

2. الزبادي

الزبادي هو أيضا طعام آخر ذو قوام ناعم يسهل ابتلاعه عند التعامل مع التهاب الحلق. كما أنه مليئ بالعناصر الغذائية للمساعدة في الحفاظ على صحة جسمك أثناء تعامله مع كل ما يسبب التهاب الحلق.

تقول يونغ "يحتوي الزبادي على الكالسيوم والبروتين، ويحتوي على البروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في دعم جهاز المناعة. من المعروف أن هذه البروبيوتيك تساعد في موازنة ميكروبيوم الأمعاء ويمكن أن تساعد في منع نمو البكتيريا الضارة".

تشير دراسة نشرت في المجلة الكورية لطب الأسرة إلى أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في منع نمو البكتيريا الضارة، مما قد يساعد في منع نزلات البرد.

3. حساء الدجاج

توضح يونغ "يمكن للأطعمة الدافئة أيضا أن تساعد في تهدئة حلقك. حساء الدجاج هو غذاء مثالي للمساعدة في ذلك ويمكن أن يساعد في تقليل التهيج".

وتضيف أن مرق الدجاج مرطب للغاية. هذا لأنه يحتوي على كميات عالية نسبيا من الصوديوم، مما يجعله طريقة طبيعية للمساعدة في تجديد إلكتروليتات الجسم.

وأكدت أن حساء الدجاج يعد رائعا أيضا إذا كان التهاب الحلق لديك من الأنفلونزا أو البرد أو أي شيء يتسبب في فقدان جسمك للكثير من الماء الطبيعي والإلكتروليتات.

4. المثلجات

هل سبق لك أن اضطررت إلى استئصال اللوزتين عندما كنت طفلا، وأخبرك الطبيب أنه يمكنك تناول مصاصات الثلج على الإفطار والغداء والعشاء بعد الجراحة؟ إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك، فيمكنك تخمين أن مصاصات الثلج مفيدة لالتهاب الحلق.

وفقا لـ Medical News Today، تساعد المثلجات على خفض درجة حرارة النهايات العصبية في الحلق. هذا يساعد في تقليل إشارات الألم.