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أوكرانيا: كييف ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات مع روسيا

أوكرانيا: كييف ليس لديها
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "ليست لدينا أية شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا"، مشيرًا إلى أنه من الصعب عاطفيًا على الأوكرانيين الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا، لكن "نحن مستعدون للسيطرة على عواطفنا إذا كان ذلك يساعد على إحلال السلام واستعادة وحدة أراضي البلاد".

وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

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