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طالبة فلسطينية ترفض مصافحة وزير الخارجية الاميركي

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

اشتاطت مواقع التواصل الاجتماعية غضباً ضد قرار سلطات الاحتلال السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في المسجد الاقصی أثناء اقتحامهم له.

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ويعتبر هذا القرار، انتهاکاً جديداً من قبل الاحتلال الاسرائيلي، يضاف الی قائمة طويلة من انتهاکاته ضد الشعب الفلسطيني.

ورفضت الطالبة الجامعية الفلسطينية، نوران حمدان والتي تعيش في الولايات المتحدة، رفضت مصافحة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء حفل تخرُج حضره بلينكن، إحتجاجاً على دعم الإدارة الأميركية للإحتلال الإسرائيلي. ويأتي هذا الاحتجاج، رداً على إغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة.

ولم تكن نوران حمدان وحدها من سجّلت موقفاً قوياً في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي. البطلة الكويتية خلود المطيري، لاعبة سلاح المبارزة إنسحبت من البطولة الدولية في تايلاند رفضاً لمواجهة لاعبة من الكيان الإسرائيلي.

الی مجال اخر، يعيش العراقيون وشعوب بعض الدول في المنطقة أياماً مليئة بالغبار. وذلك نتيجة عواصف ترابيّة ضربت العراق وإنتقلت إلى دول مجاورة. هذه العواصف أدّت إلى أكثر من ألفي إصابة بالإختناق، فيما يُتوقع أن تتكَرر العواصف في الأسابيع المقبلة.

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