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روسيا لن تغادر الأراضي المحررة في أوكرانيا

روسيا لن تغادر الأراضي المحررة في أوكرانيا
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال نائب مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، إن منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي خيرسون وزابوروجيه (بأوكرانيا) يثبت مرة أخرى أن روسيا لن تغادر ولن تترك الأراضي المحررة دون حماية.

العالم - روسيا

وأعلن في حديثه لوكالة "نوفوستي": "إن تسهيل منح الجنسية الروسية قرار مهم وعادل ومصيري. هذا هو بالدرجة الأولى لحماية المواطنين الذين يعيشون في الأراضي المحررة. ويثبت ذلك مرة أخرى أن روسيا لن تغادر ولن تترك الأراضي المحررة دون حماية، ولن نتخلى عن الناس".

وأضاف أن التكامل مع روسيا يفتح إمكانيات جديدة للتطور أمام الأراضي المحررة.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما حول تسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوروجيه وخيرسون. وتم نشر هذا المرسوم، أمس الأربعاء، في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية.

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