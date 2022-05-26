قلق صهيوني من إحياء فلسطينيي أراضي 48 ذكرى النكبة

العالم – غياهب الكيان

وسلط البرنامج الضوء على شكوى الصهاينة في كل مناسبة يشكون من ضعف كيانهم من خلال الانقسامات الداخلية التي يعيشونها أو من خلال الهزائم وتراجع قوة تأثيره في المنطقة.

وحول كيفية تفسير تراجع ثقة الصهاينة بكيانهم وبالتالي التحذير الذي وجه لرئيس حكومتهم من ضعف ووهن الكيان سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أن وجود تلك اللغة اليوم على مستوى الاعلام الاسرائيلي واعترافهم بأن هنالك قلق كبير وعدم ثقة ليس فقط في الخيارات الاقتصادية والمعيشية والأزمة المالية التي يعاني منها الكيان الصهيوني وأزمة غلاء المعيشة والبطالة بل أن ذلك له علاقة بأساس الوجود والنظرة الى الكيان الصهيوني.

وأشار عواضة الى أن كل السياسات التي اتخذتها "اسرائيل" خاصة على صعيد الحروب التي شنتها كانت الغاية من ورائها الحفاظ على استقرار وثقة كبيرة ليس فقط على مستوى اليهود أو الصهاينة الموجودين داخل فلسطين المحتلة وانما على صعيد اليهود بشكل عام وكان هذا عنصرا اساسيا لجلب اليهود من أصقاع العالم من أجل الاستيطان في فلسطين.

وتطرق البرنامج الى ارتفاع الاصوات القلقة على المستقبل داخل الكيان الاسرائيلي حيث بات ثلاثة أرباع الصهاينة لا يشعرون بالأمن والأمان.

كما ناقش البرنامج موضوع احياء ذكرى نكبة فلسطين الـ74 هذا العام كان مختلفا لاسيما داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 وتحديدا في جامعة تل أبيب.

والقى البرنامج الضوء على توقف التداعيات السلبية على الكيان جراء قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والاعتداء على جنازتها حيث ترتفع المخاوف في الكيان من الارتدادات السلبية داخل الكيان داخليا وخارجيا.

وتناول البرنامج قصة المخطط الاستيطاني الجديد الذي يقضم من اراضي المناطق الفلسطينية المحتلة سنة 1948 وهذه المرة من أراضي قرية"نحف" التي قرر الاحتلال اقامة سكة للحديد لمصلحة المستوطنات الصهيونية المحيطة على أراضيها.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان "نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6193738