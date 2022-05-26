الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

عبد اللهيان: ينبغي أن تتمتع إيران بالفوائد الإقتصادية بعودة جميع الأطراف

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

مرةً أخرى، تؤكد إيران وعلى لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة أن يتعامل الجانب الأمريكي بواقعية مع مطالبها في إطار محادثات إلغاء الحظر مؤكدة على ضرورة أن يتمتع الشعب الإيراني بالفوائد الإقتصادية من هذه المحادثات.

العالم - خاص بالعالم

وقال حسين أمير عبد اللهيان:"يجب ان تتمتع إيران بالفوائد الاقتصادية لعودة جميع الاطراف الى الاتفاق النووي، وان يتم ازالة جميع عوامل الضغط القصوى فإيران لم تصل بعد إلى نقطة اليقين بشأن الضمانات الاقتصادية".

وزير الخارجية الإيراني دعا في مقابلة على هامش منتدى دافوس إلى عدم اختزال المطالب الإيرانية في محادثات إلغاء الحظر بموضوع رفع اسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكية مشيرا إلى أن وضع الحرس على قائمة الإرهاب هي قضية جانبية يضخمها اللوبي الصهيوني.

وأكد عبد اللهيان:"إن سبب توقف محادثات فيينا هي عدم تلبية مطالبنا الإقتصادية فلا ينبغي حصر القضية في موضوع واحد، فقضية وضع حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب الأمريكية هي قضية جانبية يتم تضخيمها من قبل اللوبي الصهيوني والأولوية بالنسبة لنا هي مصالح الشعب الإيراني".

في السياق اعتبر مسؤول الملف الايراني في وزارة الخارجية الامريكية روبرت مالي ان سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها ترمب تجاه ايران لم تنتج قيودا قوية وطويلة الأمد على برنامج إيران النووي مؤكدا خلال جلسة عقدت في الكونغرس الامريكي ان الحل الوحيد مع إيران هو الحل الدبلوماسي

مالي اشار أيضا الى ان واشنطن مستعدة لفرض وتكثيف العقوبات على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق مضيفا ان آفاق إنعاش الاتفاق النووي ضعيفة في أفضل الأحوال لكنه شدد على ان بلاده تسعى للعودة للاتفاق النووي مع إيران

وفي فرنسا اعتبرت وزارة الخارجية أن من الخطأ الجسيم أن يظن البعض أن مشروع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيظل إلى الأبد على الطاولة، بينما تراوح المفاوضات مكانها داعية جميع الأطراف إلى انتهاج ما سمتها بمقاربة مسؤولة، واتخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل لإبرام هذا الاتفاق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

باكستان تشكر ايران على مساعدتها في اطفاء حريق غابات بلوشستان

عبداللهيان: يجب عدم تقليل مطالب ايران الى حد شطب اسم حرس الثورة من قائمة الإرهاب

تسيير رحلات جوية بين بندر عباس ومسقط من الاسبوع القادم

روبرت مالي: ضغوط ترامب القصوى لم تنتج قيودا تجاه ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قرعاوي يدعو للرد على "مسيرة الأعلام" بحشود فلسطينية بالقدس

بالفيديو.. الرئيس سعيّد يصدر مرسوما للإستفتاء على دستور جديد لتونس

الصهاينة يشكون ضعف كيانهم

اثر تصويب قانون تجريم التطبيع.. السيد الصدر يدعو للاحتفال في الشوارع

اميركا تطلب من الاحتلال إعادة النظر بمسيرة الأعلام

بالفيديو.. عبد اللهيان: ينبغي أن تتمتع إيران بالفوائد الإقتصادية بعودة جميع الأطراف