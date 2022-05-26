الأمين العام لحلف الناتو: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لفترة طويلة

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ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ستولتبرغ القول أنّه يجب أخذ الصين في الاعتبار ضمن المفهوم الاستراتيجي المقبل للناتو.

وأضاف: "الهدف هو تبنّي إجراء سريع لضم فنلندا والسويد للناتو، ولكن هناك حاجة لموافقة الدول الـ30 الأعضاء في الحلف".

وأوضح أنّ الحلف على استعداد لاستخدام آلية لخفض التوترات، والتي وُضعت منذ عام لتحسين الاتصالات بين اليونان وتركيا.

يذكر أنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن، في وقت سابق، أنّ تركيا لا تستطيع الموافقة على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، لأنّ هاتين الدولتين "ترفضان تسليم الإرهابيين"، وفرضتا عقوبات على أنقرة.

ووضعت تركيا 3 شروط لانضمام البلدين إلى الناتو، وهي: إنهاء دعمهما للجماعات التي تعتبرها تركيا إرهابية، وتقديم ضمانات أمنية واضحة، ورفع حظر التصدير إلى تركيا.