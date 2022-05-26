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الأمين العام لحلف الناتو: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لفترة طويلة

الأمين العام لحلف الناتو: الحرب في أوكرانيا قد تستمر لفترة طويلة
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

صرح ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بأنّ "الحرب في أوكرانيا ربما تستمر لفترة طويلة"، ما يتطلب استعداد الحلف وتقديم الدعم لأوكرانيا لفترة طويلة.

العالم - أوروبا

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ستولتبرغ القول أنّه يجب أخذ الصين في الاعتبار ضمن المفهوم الاستراتيجي المقبل للناتو.

وأضاف: "الهدف هو تبنّي إجراء سريع لضم فنلندا والسويد للناتو، ولكن هناك حاجة لموافقة الدول الـ30 الأعضاء في الحلف".

وأوضح أنّ الحلف على استعداد لاستخدام آلية لخفض التوترات، والتي وُضعت منذ عام لتحسين الاتصالات بين اليونان وتركيا.

يذكر أنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن، في وقت سابق، أنّ تركيا لا تستطيع الموافقة على عضوية السويد وفنلندا في الناتو، لأنّ هاتين الدولتين "ترفضان تسليم الإرهابيين"، وفرضتا عقوبات على أنقرة.

ووضعت تركيا 3 شروط لانضمام البلدين إلى الناتو، وهي: إنهاء دعمهما للجماعات التي تعتبرها تركيا إرهابية، وتقديم ضمانات أمنية واضحة، ورفع حظر التصدير إلى تركيا.

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