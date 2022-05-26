لحظة انهيار مبنى متروبول التجاري في آبادان جنوب غربي ايران

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حادث مهيب تسبب باهتزاز الابنية المجاورة وإلحاق الضرر بالمركبات وسقوط عشرات الضحايا بسبب إصدار تراخيص بناء غير قانونية.

واكد محمد حسن نامي رئيس منظمة دائرة الأزمات في إيران:"نحن لا نستطيع ان نتعامل بشدة هنا لرفع الانقاض

وتواصل السلطات عمليات الانقاذ والبحث عن العالقين تحت أنقاض مبنى متروبول بالتوازي مع إزالة الركام بوسعنا الاسراع في الأمر ولكن هنالك اشخاص لازالوا عالقين في الطبقات السفلى ولذلك نعمل بدقة شديدة".



وكشفت السلطة القضائية الثلاثاء عن توقيف عشرة أشخاص بينهم رئيس بلدية آبادان واثنان ممن شغلوا المنصب سابقا، إضافة الى موظفين في البلدية مشرفين على المشروع، لاتهامهم ب'المسؤولية' عن انهيار المبنى، وفق موقع 'ميزان أونلاين' التابع للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية.

واعلن أهالي آبادان الحداد على أرواح الضحايا منذ يوم الإثنين مطالبين المسووليين بعدم التساهل مع المتورطين بهذا الحادث.

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