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'14 فبراير' البحريني: المعادلة اللبنانية الذهبية أنتجت نصرًا مؤزرًا على الاحتلال

'14 فبراير' البحريني: المعادلة اللبنانية الذهبية أنتجت نصرًا مؤزرًا على الاحتلال
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

صدر بيان تهنئة عن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير جنوب لبنان.

العام- البحرين

وجاء في نص بيان ائتلاف 14 فبراير:

بسم الله الرحمن الرحيم

هو 22 ربيعًا عمر نصرٍ مؤزرٍ حرر أرضًا عربية في جنوب لبنان، كاسرًا أنف الجيش الصهيوني الذي كان يُعرف بأنه لا يُكسر، هو نصر قلب موازين القوى في الصراع العربي- الصهيوني، وأعاد الهيبة والكرامة للمسلمين والعرب، بعد أن تحقق بجهاد أبناء المقاومة الإسلامية اللبنانية وقبضاتهم في مشهد مدوي شهده العالم بأسره، رفع رأس العرب والمسلمين عاليًا كاسرًا حاجز الخوف الوهمي من العدو الصهيوني، ومثبتًا معادلة نصر وتحرير ثلاثية ذهبية هي «الجيش والشعب والمقاومة».

نتقدم في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بأسمى عبارات التهاني إلى قائد النصر وحامي الانتصار سيد المقاومة «سماحة السيد حسن نصر الله»، وإلى كل رجال المقاومة والشعب اللبناني الشقيق، وكل من أسهم في هذا النصر الذي حرر الجنوب اللبناني من براثن الاحتلال الصهيوني، وأرجع أرضًا عربية بالقوة، لا بالمفاوضات المهينة، ونسأل الله تعالى أن يمن بالاستقرار على هذا الشعب العزيز وكل الشعوب العربية، وأن يزول الاحتلال الصهيوني الغاشم عن القدس وكل فلسطين، وكل عيد تحرير والأمة العربية منتصرة.

ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

الأربعاء 25 مايو/ أيار 2022م

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