شاهد.. مستوطنون يهاجمون المواطنين في برقة بنابلس

العالم- فلسطين

وأفادت جمعية الهلال الأحمر باصابة 3 مواطنين نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة برقة.

وافاد شهود عيان ان جنود الاحتلال الذين حضروا الى المكان قاموا بمنع المواطنين من التصدي لهم دون ان يحركوا ساكنا لما يقوم به المستوطنون.

واعتبر اهالي برقا جيش الاحتلال بالشريك مع المستوطنين وهو من يسهل لهم اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

يذكر ان بلدة برقا تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الذين يتواجدون بشكل دائم في محيط البلدة في مكان مستوطنة حومش المخلاة واقام جنود الاحتلال مؤخرا نقطة عسكرية وحاجز دائم في المكان دون ان يمنع المستوطنين من ممارسة اعتداءاتهم على الاهالي.