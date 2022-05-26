شمخاني يؤكد على تشكيل حكومة شاملة ممثلة للفئات القومية والدينية في افغانستان

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به شمخاني، في العاصمة الطاجيكية دوشنبة التي يزورها للمشاركة في الاجتماع الرابع لحوار الامن الاقليمي، خلال لقائه نظيره الهندي آجیت دوآل.

واشار الى التطورات المعقدة في المحيط الامني الاقليمي والدولي واضاف: ان التشاور والتعاون المستمر بين الدول المستقلة لاداء دور فاعل في بلورة العلاقات الجديدة على الصعيد الدولي ضرورة لا بد منها.

وقال: ان تطورات افغانستان وفي ضوء تاثيرها المباشر على امن المنطقة تعد احدى القضايا الرئيسية التي ينبغي ان تكون مدرجة باستمرار في جدول اعمال الحوارات الاقليمية.

واعتبر شمخاني تشكيل الحكومة الشاملة الممثلة للتيارات والفئات القومية والدينية في افغانستان من ضرورات بلورة الاستقرار المستديم فيها واضاف: ان الموجة الواسعة للجوء الرعايا الافغان الى ايران مؤشر الى ان الامن النفسي اللازم لم يتبلور لغاية لدى الشرائح الاجتماعية المختلفة في افغانستان.

واشار امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الى الاتفاقيات السابقة المبنية على ارسال السلع الهندية عن طريق ايران الى افغانستان واضاف: هنالك مسافة واسعة للوصول الى الظروف اللازمة ويتوجب بذل مزيد من الجهود لازالة العقبات القائمة.

وتابع شمخاني: رغم ان التعاون بين البلدين لتفعيل ميناء جابهار (في محافظة سيستاو وبلوجستان جنوب شرق ايران) يطوي ظروفا جيدة الا ان الاسراع في الانشطة الجارية يمكنه ايجاد تحول في مسار وصول البلدين الى اسواق اسيا الوسطى.

واعتبر المواقف المشتركة بين ايران والهند في الكثير من القضايا الاقليمية والدولية فرصة لافتة لتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية واضاف: ان التبادل الاقتصادي بين ايران والهند في افق الاعوام الخمسة القادمة يمكنه ان يرفع المستوى الراهن غير المقبول الى 30 مليار دولار.