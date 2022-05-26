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الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم غرفتين زراعيتين جنوب بيت لحم
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، غرفتين زراعيتين في منطقة خلة النحلة، جنوب بيت لحم.

العالم- الاحتلال

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات اقتحمت منطقة خلة النحلة، وهدمت غرفة زراعية تعود للمواطن رزق صالح جواريش، وجرفت مناطق زراعية، كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية أخرى تعود للمواطن ايهاب اللحام في نفس المنطقة.

وأوضح بريجية، ان عملية الهدم كانت دون إنذارات سابقة، وأنطلقت جرافات الاحتلال من بؤرة استيطانية غير شرعية لهدم غرف زراعية بملكية خاصة.

وأضاف بريجية، ان عمليات الهدم والتجريف التي تقوم بها قوات الاحتلال هدفها تفريغ المنطقة، وذلك من أجل ربط مستوطنة افرات بمستوطنة تقوع.

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