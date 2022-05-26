الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

توتر بين الاحتلال وتركيا بسبب تدريب عسكري إسرائيلي في قبرص

توتر بين الاحتلال وتركيا بسبب تدريب عسكري إسرائيلي في قبرص
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، أن توترًا طرأ في الأيام الأخيرة بين تركيا والكيان الصهيوني، على خلفية التدريب العسكري الذي يخطط الجيش الإسرائيلي تنفيذه خلال الأيام القادمة في قبرص.

العالم- الاحتلال

حيث ستجري الفرقة 98 بالجيش الاسرائيلي في إطار مناورة "عربات النار"، تمرينًا واسعًا على الأراضي القبرصية، يشمل استخدام عدد كبير جدًا من الطائرات، وتواجد قوات الكوماندوز.

وذكرت القناة، أنه في إطار الاستعدادات للتدريب، طُلِبَ من الكيان الصهيوني تقديم توضيحات للأتراك، الذين شعروا بقلق إزاء أهمية التدريب الواسع في جزيرة قبرص.

وأشارت القناة إلى ان "هذه ليست المرة الأولى التي تجري بها قوات الجيش الإسرائيلي تدريبًا على الأراضي القبرصية، لكن في ظل التقارب الجديد بين إسرائيل وتركيا، رغبت الأخيرة بتوضيح الحساسية التي نشأت، ولذلك بعث إسرائيل رسائل حول الموضوع للمسؤولين الكبار في تركيا، بأن الحديث يدور عن تدريب عسكري، ولا يوجد للأمر أي معنى آخر.

واجتمع أمس وزير الخارجية يائير لبيد مع نظيره التركي في مكتبه بمدينة القدس، وتحدث الجانبان حول الحاجة لتوثيق وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكنهما لم يعلنا عن إعادة السفارات في كلا البلدين.

وقال لابيد: "نحن نحاول إغلاق صفحة وفتح صفحة جديدة، لن نتظاهر أن العلاقات لم تشهد تقلبات، نتوقع أن نشهد تقدمًا، ليس فقط بالعلاقات بين البلدين، إنما أيضًا بالعلاقات الاقتصادية".

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي ترفض زيارة تشاووش للاحتلال وكل خطوة تطبيعية

أوغلو: لدينا خلافات في وجهات النظر مع "إسرائيل"

تطبيع العلاقات بين "مصر وتركيا"..الى أين المسار؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير اميركا لدى الاحتلال :مسيرة الأعلام قد تؤدي إلى تفجير الاوضاع في القدس

عقيلة صالح يدعو لاجتماع في سرت بليبيا

رسائل تحذير لاردوغان تطلقها طائرات روسية واميركية بالحسكة

ماكرون يدعو إردوغان إلى 'احترام الخيار السيادي' لفنلندا والسويد بطلب انضمامهما إلى الناتو

الصحة العالمية: جدري القردة لن يتحول لوباء

قرعاوي يدعو للرد على "مسيرة الأعلام" بحشود فلسطينية بالقدس