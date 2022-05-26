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عقيلة صالح يدعو لاجتماع في سرت بليبيا

عقيلة صالح يدعو لاجتماع في سرت بليبيا
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعا، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وهيئات الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، ووزير التخطيط والمالية، ولجنة المالية والتخطيط بالمجلس، لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل، في مدينة سرت.

العالم- ليبيا

وأكد عقيلة، على أهمية الحضور والتقيد بالمكان والزمان المحددين.

قال رئيس الوزراء المكلف من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا، الأسبوع الماضي، إن حكومته ستشرع في العمل انطلاقا. من مدينة سرت الساحلية.

وذكر باشاغا، في خطاب ألقاه بعد الأحداث التي شهدتها طرابلس 18 مايو الجاري، أن حكومته ستعمل انطلاقا من سرت.

وأوضح باشاغا أن حكومته ترغب في “ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس دون سقوط قطرة دم واحدة. ولكن إن كان هناك احتمال لوقوع ذلك، فسوف تمارس مهامها من مدينة سرت”.

وأضاف، “سرت تقع وسط ليبيا وتربط شرق البلاد بغربها وجنوبها، كما أنها مدينة ليس لها أي توترات أو عداوات مع باقي المدن الليبية”.

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