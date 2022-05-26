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الخطيب يكشف عن نتائج التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة

الخطيب يكشف عن نتائج التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن النائب العام في السلطة الفلسطينية أكرم الخطيب اليوم الخميس، عن نتائج التحقيق في اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة.

العالم- فلسطين

وأكد في مؤتمر صحفي عقده في رام الله أن نتائج التحقيق اثبتت أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت النيران باتجاه الصحفيين وبينهم شيرين دون أي تحذير مسبق وبشكل مباشر على موقع وجود الصحفيين في جنين بشكلا مستمر.

وقال إن أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبوعاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، وإن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين في جنين، وان جميع الصحفيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحفيا ودوليا

وأكد أن سبب الوفاة التهتك في دماغ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب.

واستشهدت شيرين أبو عاقلة، قبل نحو اسبوعين، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

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