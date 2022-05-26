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حماس تحذر الاحتلال من أيّ حسابات خاطئة في القدس والأقصى

حماس تحذر الاحتلال من أيّ حسابات خاطئة في القدس والأقصى
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، في فجر الأحد القادم الموافق 29/5/2022، عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى، والرّباط والاعتكاف فيه، وأداء صلاة الضحى، والثبات في كلّ ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة؛ دفاعاً عنه، وإفشالاً لمخططات المستوطنين الصهاينة باقتحامه وتدنيسه، وأداء طقوسٍ استفزازيةٍ داخل باحاته.

العالم-فلسطين

وحذرت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، قادة الاحتلال من أيّ حسابات خاطئة في القدس والأقصى، مجدّدة التأكيد أننا ماضون بكل قوّة وإصرار ويقين، في الدّفاع عن قدسنا وأقصانا وحقوقنا الوطنية.

وأشادت ببطولات أبناء شعبنا في التضحية والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، في كل محطّات الصراع مع هذا العدو الغاشم.

وفي 18 أيار/مايو الجاري؛ قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، توصية الشرطة بإقامة "مسيرة الأعلام"، عبر المسار المقرر من غرب القدس عبر باب العامود، ومنها إلى شارع هاجي (طريق الواد) داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس إلى حائط البراق.

وعام 2021، نظم آلاف المستوطنين المسيرة التي يحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية، واقتحموا منطقة باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس، مرددين هتاف "الموت للعرب"، قبل أن يتوجهوا نحو حائط البراق.

وسنويًّا؛ ينظم ناشطون يهود ومستوطنون "مسيرة الأعلام" بالقدس في 29 أيار/مايو لإحياء يوم "توحيد القدس"، وهو ذكرى سلب الاحتلال الإسرائيلي الجزءَ الشرقي من المدينة المقدسة، بعد احتلاله في حرب حزيران/يونيو 1967.

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