مظاهرات جديدة في السودان رفضاً للانقلاب.. والعسكر يقمع المحتجين

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احاطة تتماشي مع ذات المواقف الغربية التي تقودها امريكا للضغط علي المدنيين ليقبلوا الحوار والشراكة مع العسكر وميليشياته حسب المراقبين وهو ما يرفضه الشعب السوداني.



إذن لم تتغير مواقف الشارع السوداني تجاه مطالبه بإزاحة العسكر عن سدة الحكم رغم تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية في إصرار علي فرض الحكم المدني دون مساومات او مبادرات.



وكعادته استنفر العسكر قواته ضد المتظاهرين في مليونية السادس والعشرين من مايو في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات السودان.

مستخدمًا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وسط كر وفر مع المتظاهرين ما أدي لسقوط المئات من الضحايا.



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