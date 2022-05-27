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مصر.. العثور على 5 جثث بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بالشيخ زايد

مصر.. العثور على 5 جثث بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بالشيخ زايد
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

عثرت السلطات المصرية، على 5 جثث بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة مقتولين داخل مزرعة بالشيخ زايد، اليوم الخميس.

العالم _ افريقيا

وقالت مديرية أمن الجيزة إنها تلقت بلاغا يفيد بالعثور على 5 جثث بداخل مزرعة في منطقة الريف الأوروبي بالشيخ زايد، وعند انتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تم العثور على جثث مستأجر المزرعة، واثنين من أبنائه، واثنين من أحفاده.

وحسب المديرية، استمع رجال المباحث لأقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل على والده، ولم يتلقى منه ردا، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.

كما أشارت إلى أنه جرى الاستماع إلى أقوال عدد من العاملين بالمزرعة، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق لايجاد الجاني.

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