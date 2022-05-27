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هل يقدم العدو الصهيوني على مغامرة المسّ بالمسجد الأقصى؟

الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

شدد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد شلّح، على ان الرواية الاسرائيلية بوجود اليهود في الارض الفلسطينية انما هي مؤامرة غربية حيكت بليل.

خاص بالعالم

وقال شلّح في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاحتلال الاسرائيلي هو مندوب للمجتمع الغربي وخاصة امريكا ليضرب قلب الامة وليسيطر على مقدراتها فقط لا غير.

واوضح شلّح: ان الوضع في الاراضي المحتلة يزداد سخونة لانتظار يوم الاحد القادم، فان قام الصهاينة بتنفيذ خرافاتهم بتسيير مسيرة الاعلام ودخول المسجد الاقصى المبارك، فهذا يعني ان المعركة قد قامت وستكون الحرب مع الفصائل الفلسطينية حرباً ضروساً.

واعتبر شلّح، ان الصهاينة مصرون على ان رئيس وزرائهم الضعيف نفتالين بينيت وحكومته الهشة ليس لها اي خيار آخر، سوى ان تقدم للجمهور الصهيوني شيئاً جديداً بعد الضربات التي تلقتها من المقاومة، فليس امامها مفرّ، مؤكداً ان هذا المفرّ سيكون خاسراً مع بداية اول طلقة في هذه المعركة وستنهار هذه الحكومة، في ظل الجهوزية والاستعداد لجميع جبهات الفلسطينيين.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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