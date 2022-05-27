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بريطانيا تعرض على أوكرانيا تحالفا ضد روسيا

بريطانيا تعرض على أوكرانيا تحالفا ضد روسيا
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" (Corriere Della Sera) عن مصادر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عرض على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تشكيل تحالف ضد روسيا.

العالم - أوروبا

ويتضمن نموذج التحالف الذي عرضه جونسون "تشكيل رابطة أوروبية بقيادة المملكة المتحدة، تشمل أوكرانيا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ويمكن أن تضم إلى صفوفها تركيا في وقت لاحق"، كما ذكرت الصحيفة.

وقد قدم جونسون هذه المبادرة في 9 أبريل عندما قام بزيارة لكييف، وورد أن الجانب الأوكراني لم يعرب عن موقفه من هذا المقترح.

وفي محادثة هاتفية مع زيلينسكي، كان جونسون قد عرض عليه في وقت سابق إمداد كييف بالصواريخ والمسيرات البريطانية المضادة للسفن، بينما قال وكيل وزارة الدفاع البريطانية، جيمس هيبي، إن بريطانيا ستكون قادرة على إمداد أوكرانيا بصواريخ بريمستون.

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