'دا سيلفا' يتقدم على 'بولسونارو' بانتخابات البرازيل الرئاسية المقبلة

العالم - الأميركيتان

وحسب " أ ف ب " أفاد معهد "داتافوليا" لاستطلاعات الرأي بأن 48 بالمئة من البرازيليين قد يصوتون للرئيس الأسبق، لولا دا سيلفا، مقابل 27 بالمئة للرئيس الحالي جايير بولسونارو.

ويذلك يزيد الفارق بين بولسونارو ولولا الذي بات يتقدم 21 نقطة في الدورة الأولى على منافسه.

وكان استطلاع سابق أجراه هذا المعهد المرجعي في 24 مارس كشف أن لولا يتقدم بفارق 17 نقطة على بولسونارو.

وبحسب الاستطلاع الذي نُشر الخميس، قد يفوز الرئيس اليساري الأسبق الذي حكم بين 2003 و2010، في الدورة الأولى ويحصد 54 بالمئة من الأصوات، مقابل 30 بالمئة من الأصوات لبولسونارو، في حال لم تحتسب إلا الأصوات الصالحة، أي من دون الأوراق البيض والأصوات الباطلة.

وشمل الاستطلاع 2556 شخصا، أجري بين الأربعاء والخميس في 181 مدينة برازيلية، بهامش خطأ يبلغ نقطتين.