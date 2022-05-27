الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢
٠١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين: الضغوط على روسيا من جانب الدول غير الصديقة بمثابة عدوان

بوتين: الضغوط على روسيا من جانب الدول غير الصديقة بمثابة عدوان
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الضغوط على روسيا الذي يمارسه عدد من الدول غير الصديقة بأنه بمثابة عدوان.

العالم - روسيا

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها في جلسة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "تتضح مزايا دورة الاندماج بشكل خاص الآن، في ظل الوضع الدولي الصعب الحالي، في مواجهة العدوان العملي من جانب عدد من الدول غير الصديقة لنا".

وأشار بوتين إلى ازدياد اهتمام العديد من الشركاء الأجانب بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي رغم المواجهة من جانب الغرب ومحاولاته لعرقلة الاندماج.

وأوضح: "مصدر سرور لنا أنه بالرغم من الوضع الدولي الصعب والمواجهة التي أطلقها ما يسمى بالغرب الجماعي، وبالرغم من حقيقة أن من يكرهوننا يحاولون وضع كل أنواع العقبات أمام اندماجنا، إلا أنه من الواضح لنا جميعا أن هناك اهتماما متزايدا بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي من قبل العديد من الشركاء الأجانب".

روابط ذات صلة

بوتين: لا أحد يمكنه عزل بلادنا عن العالم

بوتين: الاقتصاد الروسي يصمد أمام العقوبات ويتحملها باقتدار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موديز تصدر تصنيفا جديدا بشأن اقتصاد مصر: نظرة مستقبلية سلبية

شاهد..النشيد الذي ردده آلاف الايرانيين في ملعب آزادي

امام جمعة طهران: الشعب الايراني قادر على الانتصار في الاقتصاد ايضا

الصحة الإيرانية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا

لبنان.. إحباط تهريب كمية من مادتي الحشيشة والكوكايين إلى دولة أوروبية

بوتين: الضغوط على روسيا من جانب الدول غير الصديقة بمثابة عدوان