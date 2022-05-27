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السفير الايراني يبارك البرلمان العراقي اقرار قانون تجريم التطبيع

السفير الايراني يبارك البرلمان العراقي اقرار قانون تجريم التطبيع
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

بارك السفير الايراني الجديد لدى العراق، محمد كاظم آل صادق ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب لتصويتهم على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب."

العالم- ايران

وكتب آل صادق في تغريدة على صفحته الشخصية على تويتر : نبارك لممثلي الشعب العراقي الشقيق في مجلس النواب لتصويتهم على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب" التاريخي، مما شكل حلقة جديدة مدعاة للفخر في سلسلة المواقف الابية والشجاعه للشعب العراقى تجاه القضايا المصيرية للامة الاسلامية.

وقد صوت مجلس النواب العراقي امس الخميس على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن التصويت تم بإجماع الحاضرين خلال الجلسة التي عقدت اليوم لمناقشة مقترح القانون.

ويهدف القانون إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب بأي شكل من الأشكال ومنع إقامة علاقات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية مع هذا الكيان.

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السفير الايراني يبارك البرلمان العراقي اقرار قانون تجريم التطبيع