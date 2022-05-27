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روسيا تعتبر 5 دبلوماسيين كرواتيين أشخاصا غير مرغوب بهم

روسيا تعتبر 5 دبلوماسيين كرواتيين أشخاصا غير مرغوب بهم
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اعتبار خمسة دبلوماسيين من السفارة الكرواتية في موسكو أشخاصاً غير مرغوب فيهم وذلك كإجراء جوابي على تصرف مماثل من العاصمة زغرب.

العالم - روسيا

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان “إنه ورداً على الخطوات غير الودية التي اتخذتها زغرب في وقت سابق بخفض عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الروسية لديها تم تسليم السفير الكرواتي توميسلاف تسار اليوم مذكرة تعتبر خمسة دبلوماسيين من السفارة الكرواتية في موسكو أشخاصاً غير مرغوب فيهم”.

وأضافت الوزارة إن “السفير تسار تلقى احتجاجاً شديد اللهجة على التصرفات غير المبررة التي اتخذتها سلطات كرواتيا بإلقاء اللوم على روسيا بالأزمة الأوكرانية ”.

وكانت وزارة الخارجية الكرواتية أعلنت الـ 11 من نيسان الماضي عن طرد 24 دبلوماسياً من السفارة الروسية لدى العاصمة زغرب إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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