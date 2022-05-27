'الحويت'.. اول شيخ من شيوخ عشائر العراق العربية السنية يبارك بتجريم التطبيع

العالم - العراق

كما رحبت وباركت العشائر العربية العراقية السنية عموم ابناء الشعب العراقي بقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وقال الحويت في تغريدة له على "تويتر": نبارك للشعب العراقي اقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وبهذا المناسبة التاريخية ندعو فخامة رئيس مجلس النواب والسيدات والسادة الأعضاء بتثبيت هذا اليوم كمناسبة وطنية نحتفي بها في كل عام كل الشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس النواب على موقفهم الشجاع والبطولي.

وبهذه المناسبة، رحبت وباركت العشائر العربية العراقية السنية عموم ابناء الشعب العراقي بقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، واكدت : اننا كعشائر عربية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى رئيس واعضاء مجلس النواب العراقي الذين صوتوا على هذا القرار التاريخي والشجاع.

ودعت العشائر العربية الدول العربية الى الوقف صفًا واحدا مع القرار الذي صوت عليه مجلس النواب بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومحاسبة كل من يحاول ان يطبع مع الكيان الصهيوني.

ودعت العشائر الدول العربية والبرلمان العربي الى تشريع القوانين تجريم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

وأكدت العشائر انها تدعو رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بتثبيت هذا اليوم كمناسبة وطنية نحتفي بها العراقيين في كل عام.