قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون مساعدة أوكرانيا في الصادرات الزراعية

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وجاء في بيان صحفي صادر عن المجلس الأوروبي، يتضمن رسالة من رئيسه إلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي: "سنبحث الوضع بأوكرانيا في جلسة عملنا الأولى، سينضم إلينا الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي عبر تقنية الفيديو في بداية هذه المناقشة".

وأضاف البيان: "في اجتماعنا، سنناقش طرقًا محددة لمساعدة أوكرانيا في تصدير منتجاتها الزراعية باستخدام البنية التحتية للاتحاد الأوروبي".

ووفقا للبيان، فإن الزعماء سيعقدون جلسة خاصة، في الفترة من 30 إلى 31 أيار/ مايو الجاري، حيث سيناقشون أوكرانيا والطاقة والأمن الغذائي والدفاع.

وكان بوتين قد لفت، يوم أمس الخميس، انتباه رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، خلال اتصال هاتفي، إلى أن وضع الأمن الغذائي قد ساء بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية المناهضة لروسيا. ما تسبب بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهر تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.

هذا وتعاني العديد من البلدان من شح إمدادات القمح، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار أوكرانيا أكبر موردي القمح في العالم للعديد من البلدان.

من ناحية أخرى، يشن المسؤولون في الدول الغربية، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا، "حرب تصريحات" ضد روسيا؛ وتشارك وسائل إعلام هذه الدول، عبر نشر الأخبار الملفقة.