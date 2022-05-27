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قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون مساعدة أوكرانيا في الصادرات الزراعية

قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون مساعدة أوكرانيا في الصادرات الزراعية
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في قمة بداية الأسبوع المقبل، كيفية مساعدة أوكرانيا في تصدير المنتجات الزراعية باستخدام البنية التحتية للاتحاد.

العالم - أوروبا

وجاء في بيان صحفي صادر عن المجلس الأوروبي، يتضمن رسالة من رئيسه إلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي: "سنبحث الوضع بأوكرانيا في جلسة عملنا الأولى، سينضم إلينا الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي عبر تقنية الفيديو في بداية هذه المناقشة".
وأضاف البيان: "في اجتماعنا، سنناقش طرقًا محددة لمساعدة أوكرانيا في تصدير منتجاتها الزراعية باستخدام البنية التحتية للاتحاد الأوروبي".

ووفقا للبيان، فإن الزعماء سيعقدون جلسة خاصة، في الفترة من 30 إلى 31 أيار/ مايو الجاري، حيث سيناقشون أوكرانيا والطاقة والأمن الغذائي والدفاع.

وكان بوتين قد لفت، يوم أمس الخميس، انتباه رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، خلال اتصال هاتفي، إلى أن وضع الأمن الغذائي قد ساء بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية المناهضة لروسيا. ما تسبب بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهر تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.

هذا وتعاني العديد من البلدان من شح إمدادات القمح، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار أوكرانيا أكبر موردي القمح في العالم للعديد من البلدان.

من ناحية أخرى، يشن المسؤولون في الدول الغربية، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا، "حرب تصريحات" ضد روسيا؛ وتشارك وسائل إعلام هذه الدول، عبر نشر الأخبار الملفقة.

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