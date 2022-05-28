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مجلة أمريكية:دول غربية تُغير موقفها بشكل مفاجئ من حرب أوكرانيا

مجلة أمريكية:دول غربية تُغير موقفها بشكل مفاجئ من حرب أوكرانيا
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بدأت تعيد النظر في مواقفها بشأن الصراع والأزمة الأوكرانية، لصالح إنهاء الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن.

العالم-اوروبا

ولفت دانييل ديبيتريس، معلق السياسة الخارجية لمجلة نيوزويك، إلى أن برلين وروما وباريس، إلى جانب امریکا وبريطانيا وبولندا ودول البلطيق، دعت كلها، في وقت سابق، إلى تحقيق “هزيمة استراتيجية” لروسيا.

ولكنه تابع قائلا: “تشعر ألمانيا وإيطاليا وفرنسا الآن بقلق متزايد بشأن الأعمال العدائية في أوكرانيا وتدعوا لإنهائها في أسرع وقت ممكن”.

واستذكر المحلل بيان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر مؤخرا، الذي دعا كييف لبدء مفاوضات مع موسكو في الأشهر المقبلة “لتجنب الصدمات التي يصعب التغلب عليها”.

وخلص المحلل إلى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي “قد يسخر من فكرة وقف إطلاق النار، ولكن مع استمرار القتال، لا يمكنه تجاهل سيناريو يبدأ فيه بعض القادة الغربيين، الذين هم الآن من أشد المؤيدين لأوكرانيا، في إعادة النظر في سياساتهم”.

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