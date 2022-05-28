إغتيال فنان ليبي مشهور أمام منزله

العالم- ليبيا

وتلقى الفنان الراحل رصاصات قاتلة أمام منزله في مدينة صبراتة، من مجموعة مسلحة مجهولة.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر نعي للفنان الراحل، الذين اتهموا تنظيم "داعش" الإرهابي في مقتله، حيث ترددت مواقفه الداعمة لحرب الجيش ضد الإرهاب والتطرف.

ونشر نشطاء ليبيون كلمات غنى بها المطرب الليبي أحمد بحور عن الجيش الليبي رجح بعضهم أنها قد تكون السبب فى اغتياله.

وأشار عدد من النشطاء ورفقاء الفنان في مدينة صبراته عبر منشوراتهم بأصابع الإتهام للمجموعات الإرهابية المتمثلة في تنظيم "داعش"، التي عاودت السيطرة على المدينة.