السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢
٠١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إغتيال فنان ليبي مشهور أمام منزله

إغتيال فنان ليبي مشهور أمام منزله
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

تعرض الفنان الليبي، أحمد بحور، لعملية اغتيال برصاص مجهولين أمام منزله، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال قبل محاولات إسعافه.

العالم- ليبيا

وتلقى الفنان الراحل رصاصات قاتلة أمام منزله في مدينة صبراتة، من مجموعة مسلحة مجهولة.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر نعي للفنان الراحل، الذين اتهموا تنظيم "داعش" الإرهابي في مقتله، حيث ترددت مواقفه الداعمة لحرب الجيش ضد الإرهاب والتطرف.

ونشر نشطاء ليبيون كلمات غنى بها المطرب الليبي أحمد بحور عن الجيش الليبي رجح بعضهم أنها قد تكون السبب فى اغتياله.

وأشار عدد من النشطاء ورفقاء الفنان في مدينة صبراته عبر منشوراتهم بأصابع الإتهام للمجموعات الإرهابية المتمثلة في تنظيم "داعش"، التي عاودت السيطرة على المدينة.

روابط ذات صلة

ليبيا.. الدبيبة يشكل 'جهاز الطيران الإلكتروني'

اتهامات لأوروبا بالتواطؤ ضد المهاجرين المحتجزين في ليبيا

عقيلة صالح يدعو لاجتماع في سرت بليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس تسعى إلى ضم هذا المعلم السياحي الى قائمة اليونسكو

إغتيال فنان ليبي مشهور أمام منزله

سوريا.. الجيش التركي ومرتزقته يجددون قصفهم ريف الرقة

اللواء موسوي: تحسين قدرات طائراتنا المسيرة أمر لا يمكن إيقافه

ايران تصدر أول شحنة من لقاح كورونا إلى فنزويلا

إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى أوكرانيا