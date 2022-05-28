ما علاقة آل سعود بالانتخابات اللبنانية وتجنيد صحافتهم لها؟

خاص بالعالم

انتهت الانتخابات اللبنانية، وهنا يتبادر الى الذهن السؤال: في برنامج المحميات لماذا نتكلم عن الانتخابات اللبنانية، والجواب: ببساطة لان مملكة الخير اشتركت في الانتخابات اللبنانية.

وقد رأينا وسائل الاعلام السعودية كانت تشارك بطرف مباشر في هذه المعركة، رغم انها كانت تروج في كل الوقت انها مع كل الاطراف، ولكن ببساطة فان مملكة آل سعود وسفيرها وليد البخاري، كانوا يخوضون معركة الانتخابات اللبنانية، وفي النهاية يقولون انهم مع الشعوب، مع قرارات الشعوب، غير ان حقائب الاموال وصرر الدنانير فهي لا تحتسب!

والسؤال الاهم: من يعطي الحق لسفير دولة ما يتدخل بالسياسة لدولة ثانية، ويدفع اموال ويزور، ويقوم جولات مكوكية من مكان لاخر، ليدفع مال انتخابي ويشجع احد ضد احد.

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